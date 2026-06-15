Dopo il tormentone, riecco Luiz Henrique: la Fiorentina lo segue, ma troppi 25 mln

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Dopo il tormentone di un anno e mezzo fa, ci risiamo: la Fiorentina torna a seguire Luiz Henrique, esterno d'attacco dello Zenit Sanpietroburgo già cercato a lungo due inverni passati, quando giocava al Botafogo e aveva appena vinto il Pallone d'Oro Sudamericano. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, scrivendo che il giocatore è stato tenuto d'occhio dal ds Paratici l'altro giorno al Mondiale, quando è entrato nella ripresa di Brasile-Marocco al posto di Paquetà.

La Fiorentina lo aveva visionato e cercato già in passato, quando in panchina c’era Raffaele Palladino e lui giocava ancora nel Botafogo. Il limite principale è il prezzo: la valutazione attuale è superiore a 25 milioni di euro, cifra considerata eccessiva dai viola. Ad ogni modo, piace per le sue caratteristiche: dribbling,progressione, assist e giocate che farebbero comodo alla Viola, da tempo alla ricerca di esterni offensivi per il 4-3-3 di Fabio Grosso.