Calciomercato Che succede con Fortini? La Fiorentina non fa sconti, lui 'risponde' sui social: il punto

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Una situazione che si sta sempre di più irrigidendo tra le parti e la necessità di trovare una quadra il primo possibile

A volte basta un clic per accendere il mercato. E quello arrivato nelle ultime ore dal profilo Instagram di Niccolò Fortini non è passato inosservato. Il terzino classe 2006 ha infatti cancellato tutte le fotografie con la maglia della Fiorentina, lasciando soltanto gli scatti legati alla Juve Stabia, alla vita privata e alle vacanze, compreso il viaggio a Londra, oltre alle immagini con la Nazionale Under 21. Fortini ha inoltre modificato la propria biografia, eliminando la dicitura "giocatore della Fiorentina".

Torino e Sassuolo interessate

Un segnale che arriva in un momento in cui sul giovane esterno continua a esserci interesse. Torino e Sassuolo osservano infatti da tempo la situazione, con i granata che erano già sulle tracce di Fortini un anno fa. Il club piemontese vorrebbe però investire circa 5 milioni di euro, mentre la Fiorentina valuta il suo cartellino 10 milioni e intende cederlo soltanto a titolo definitivo.

La Fiorentina non fa sconti

A rendere ancora più delicata la situazione c'è il contratto del classe 2006, in scadenza nel giugno 2027. Per questo non è percorribile la strada del prestito e, davanti a un'offerta ritenuta non congrua, la Fiorentina è disposta anche a tenere Fortini fino alla scadenza, piuttosto che abbassare le proprie richieste. Una posizione fatta trapelare nelle ultime ore, da capire però se col passare del tempo i viola non possano ammorbidirsi. Nessuna certezza, dunque, e soprattutto nessun annuncio da leggere tra le righe: ma tra una foto cancellata e una bio modificata, il segnale c'è.