La Fiorentina vuole il tuttofare del Marocco: piace Ounahi, visto dal vivo col Brasile

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Nome nuovo per il centrocampo della Fiorentina, emerso dalle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport. Riguarda Azzedine Ounahi, tuttofare del Marocco attualmente al Mondiale: i dirigenti viola, in questi giorni in America per confrontarsi con la proprietà Commisso, domenica sera sono stati a vedere dal vivo la sfida tra i marocchini ed il Brasile (terminata 1-1) e al ds Paratici è piaciuto molto il centrocampista, già protagonista con la Nazionale dell'allora ct Regragui al Mondiale in Qatar, del 2022.

Come riporta la Rosea, Ounahi era già finito da tempo nella rete scouting della Fiorentina e qualcuno era stato anche in Spagna per vederlo giocare. Non solo lui, ma anche altri giocatori come per esempio Arnau Martinez, esterno spagnolo che la scorsa estate è stato accostato a diversi club italiani. Ounahi ha passato la prima selezione ed è finito tra gli obiettivi per la Viola che verrà.

Alla Fiorentina piace per la sua duttilità, perché può fare il regista (serve un’alternativa a Nicolò Fagioli) e pure la mezzala. Il club dei Commisso sperava di prenderlo a cifre contenute vista la retrocessione del Girona, ma il Mondiale rischia di far salire di brutto le sue quotazioni e soprattutto di aumentare la concorrenza.