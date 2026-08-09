Tra Fiorentina e Bologna per Piccoli ballano 3-4 milioni. Ma c'è ottimismo

vedi letture

Il Corriere dello Sport - Stadio riporta grande ottimismo per la chiusura dell'affare tra Fiorentina e Bologna per il passaggio in rossoblù di Roberto Piccoli. Perché è un affare che tutti vogliono portare a termine, anche se devono essere sistemati ancora diversi dettagli. L'attaccante ha già fatto sapere di benedire un suo sbarco a Bologna, i capi rossoblù non hanno mai nascosto il loro interesse nei confronti di Piccoli. E la Fiorentina spera solamente di ottenere il più possibile dalla cessione di un calciatore pagato 27 milioni di euro solo un anno fa. Bologna, Fiorentina e Alessandro Lucci stanno lavorando affinché questo puzzle venga completato, e tutti hanno la convinzione che alla fine l’intesa sarà trovata.

Difficilmente tra oggi e domani, a meno di svolte improvvise si andrà come minimo a metà della prossima settimana. Paratici chiede dai 19 ai 20 milioni, il Bologna spera di pagare meno a fronte di un'operazione a titolo definitivo in prestito con obbligo di riscatto, puntando a spendere tra i 16 e i 17 milioni. Nel frattempo sono state congelate le trattative per l'uscita di Dallinga che è stato richiesto in Bundesliga, Ligue 1 e in Serie A dal Genoa.