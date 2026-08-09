FirenzeViola Mastantuono subito in gruppo, da oggi partite le prove di formazione per la Coppa Italia

vedi letture

Finite le amichevoli con il pari con il Deportivo, da oggi pomeriggio la Fiorentina ha ripreso gli allenamenti e iniziato a preparare il suo debutto ufficiale per venerdì prossimo, in coppa Italia.

Coppa da non steccare, Mastantuono già in gruppo

Una prima tappa della stagione non banale contro un’avversaria già rodata dalla gara di questa sera e soprattutto una gara già fondamentale per questa stagione di rilancio e senza Europa dove la coppa sarà l’unico trofeo possibile e sarà dunque necessario partire bene con la miglior formazione (anche perché a 10 giorni dal campionato). Inizia dunque una settimana importante, senza ulteriori prove, ma con Grosso che proverà a puntare all’inserimento della stella Mastantuono (già oggi alla ripresa degli allenamenti in gruppo) e di Pongracic rientrato solo il 3 e a cercare amalgama e certezze da una formazione che, già nelle ultime amichevoli, sta cercando una identità precisa. Una Fiorentina all’insegna della freschezza e che avrà proprio in Mastantuono (appena sarà pronto) e Kean le sue bocche di fuoco, in un centrocampo di qualità e nella spinta delle fasce i suoi punti di forza.

Difesa buona ma da rodare e correggere

E c’è una difesa che finora ha dato segnali confortanti con qualche errore da correggere, tra retropassaggi errati (soprattutto con Christensen, motivo per il quale si dovrà riflettere su chi sarà il secondo portiere) e qualche svarione individuale. I gol subiti in queste amichevoli sono stati 6 così ripartiti: 0 Gubbio, 3 QPR, 0 Watford, 2 Real, 1 Deportivo, sui quali ovviamente non è scattato alcun allarme visto il tenore delle avversarie e il fatto che si tratta ancora calcio d'estate ma sui quali Grosso, che ha dimostrato di essere molto competitivo, sicuramente sta già lavorando.

Possibile formazione

Per il resto la squadra della Coppa, in attesa di ulteriori rinforzi e al netto di cessioni a sorpresa, va verso questo schieramento con il 4-3-2-1: De Gea, Jimenez/Joao Mario, Dragusin, Viery, Valdepenas; Mandragora, Oulai, Ndour; Mastantonio, Atta; Kean.