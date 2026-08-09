FirenzeViola I due dubbi di Grosso e Paratici su Fagioli. Dal mercato per adesso solo sondaggi

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La Fiorentina si interroga sul ruolo di Fagioli e sui possibili intrecci di mercato: la permanenza del centrocampista non è scontata

A poche settimane dalla fine del calciomercato chi rischia di non avere un posto nella Fiorentina che sta nascendo è Nicolò Fagioli. Il centrocampista classe 2001, reduce forse dalla sua miglior stagione in carriera, è attualmente un punto interrogativo per Grosso che infatti in questo primo periodo a Firenze sta lavorando per capire come utilizzare al meglio il talento dell'ex Juventus. Che però rischia di essere diventato un ibrido tra un regista e una mezzala, senza spiccare in nessuno dei due ruoli.

I due motivi dei dubbi di Grosso (e Paratici)

Con l'arrivo di centrocampisti come Atta e Oulai, aggiunti ad un reparto che già era in sovrabbondanza, di fatto Grosso ha tre maglie a disposizione per 6-7 calciatori (a seconda che Atta vada a fare il trequartista o meno). E soprattutto con Oulai, le caratteristiche di Fagioli vanno un po' a scontrarsi: o l'allenatore sceglierà di passare al centrocampo a due puntando su entrambi (ma il rischio è di avere poca copertura in difesa) oppure andrà fatta una scelta tra il nuovo acquisto arrivato dal Trabzonspor e Fagioli. Il primo dubbio è dunque legato alla convivenza di Oulai, il secondo invece è legato solo alle caratteristiche di Fagioli. Perché in questo precampionato ha fatto vedere tutto il meglio ma anche tutto il peggio che può offrire alla squadra. Assist come quello a Kean nel secondo gol al Real Madrid sono da stropicciarsi gli occhi, gli errori in impostazione però preoccupano: anche con il Deportivo un paio di palle perse sanguinose che non lasciano tranquillo Grosso. Fagioli è un regista oppure andrà considerato come mezzala? Il grosso dubbio che serpeggia attualmente al Viola Park.

Le sirene di mercato

Poi come sempre c'è il mercato. Diciamolo fuori dai denti: davanti ad un'offerta da 30 milioni la Fiorentina cede Fagioli. Forse anche a qualcosina meno inserendo magari dei bonus, e in Premier League soprattutto qualche club ci sta pensando dopo che in Italia chi ha chiesto informazioni - come per esempio il Milan - ha fatto un passo indietro dopo la richiesta viola. Difficile però che qualche squadra, anche inglese, possa scegliere di spendere una cifra così importante per Fagioli, per questo ad oggi la soluzione più probabile è che il calciatore resti a Firenze. A quel punto toccherà a Grosso cercare di capire la posizione migliore per un talento che vorrebbe tornare in Nazionale ma che ancora non ha capito bene cosa può dare al calcio italiano.