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Vicina la cessione di Braschi al Thun: la Fiorentina mantiene la recompra

Vicina la cessione di Braschi al Thun: la Fiorentina mantiene la recompraFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Ieri alle 18:20Primo Piano
di Redazione FV
fonte Dimitri Conti

È in chiusura la cessione di Riccardo Braschi, attaccante classe 2006 della Fiorentina, al Thun. L’operazione è impostata a titolo definitivo, con il club viola che manterrà però una futura opzione di recompra sul giovane centravanti.

Braschi, tra i protagonisti nella vittoria dello Scudetto Primavera con la squadra di Daniele Galloppa, si prepara dunque a un'esperienza all’estero, in prima divisione Svizzera. Il trasferimento al Thun gli permetterà di misurarsi con il calcio svizzero e di proseguire il proprio percorso di crescita, mentre la Fiorentina manterrà la possibilità di riportarlo a Firenze in futuro.