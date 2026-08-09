La Fiorentina cerca un esterno. Nazione: "Pronto un super Mister X"
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La Fiorentina e tutta Firenze aspettano di capire chi potrà essere l'esterno da regalare a Grosso per completare il reparto offensivo. La Nazione oggi parla dell'idea che possa emergere un "super Mister X" da prelevare a titolo definitivo e con un esborso di diversi milioni di euro, un acquisto che possa andare a giocare con Kean e Mastantuono che già hanno fatto alzare il livello di attesa per questo campionato. Paratici lavora ad un profilo di livello internazionale, sottolinea il quotidiano, che possa alimentare ancora di più l'entusiasmo dei tifosi.
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Mastantuono e poi chissà, è l'estate buona per riaprire il cassetto dei sogni. Cresce l'attesa per gli esterni (e la pressione su Grosso)di Tommaso Loreto
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1 Mastantuono e poi chissà, è l'estate buona per riaprire il cassetto dei sogni. Cresce l'attesa per gli esterni (e la pressione su Grosso)
Copertina
Lorenzo Di BenedettoIl mercato non è ancora finito, anzi. C'è ancora budget per fare almeno un altro colpo importante e sarà fatto in attacco: servono due esterni. Piccoli, Pellegrino, la Fiorentina e il Bologna: caccia al giusto incastro
Luca CalamaiMastantuono un piccolo Baggio. Con l’argentino si passa al 4-3-2-1. Atta illumina l’amichevole con il Depor. Servono ancora tre colpi per una Viola da Europa League. Antognoni, un finale senza vincitori
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