La Fiorentina cerca un esterno. Nazione: "Pronto un super Mister X"

La Fiorentina cerca un esterno. Nazione: "Pronto un super Mister X"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
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di Redazione FV

La Fiorentina e tutta Firenze aspettano di capire chi potrà essere l'esterno da regalare a Grosso per completare il reparto offensivo. La Nazione oggi parla dell'idea che possa emergere un "super Mister X" da prelevare a titolo definitivo e con un esborso di diversi milioni di euro, un acquisto che possa andare a giocare con Kean e Mastantuono che già hanno fatto alzare il livello di attesa per questo campionato. Paratici lavora ad un profilo di livello internazionale, sottolinea il quotidiano, che possa alimentare ancora di più l'entusiasmo dei tifosi.