C'è Brasile-Marocco, anche Paratici e Ferrari allo stadio: le formazioni ufficiali (Video FV)

C'è Brasile-Marocco, anche Paratici e Ferrari allo stadio: le formazioni ufficiali (Video FV)FirenzeViola.it
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Ieri alle 23:10Primo Piano
di Redazione FV

Alla mezzanotte italiana al New York New Jersey Stadium di East Rutherford, in New Jersey va in scena l'attesa sfida tra il Brasile di Carlo Ancelotti e il Marocco dell'ex centrocampista viola Amrabat. Allo stadio attesi anche i dirigenti della Fiorentina, Fabio Paratici e Alessandro Ferrari. Chissà che per il ds viola non diventi un'occasione di mercato.

Le formazioni ufficiali di Brasile-Marocco

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Douglas Santos, Gabriel, Marquinhos, Ibanez; Bruno Guimaraes, Casemiro; Vinicius, Paqueta, Raphinha; Igor Thiago. Allenatore: Carlo Ancelotti
A disposizione: Weverton, Ederson, Alex Sandro, Danilo, Bremer, Leo Pereira, Ederson Silva, Fabinho, Danilo Santos, Mateus Cunha, Endrick, Luiz Henrique, Martinelli, Rayan.

Marocco (4-3-3): Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazrauoi; Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi; Diaz, Saibari, El Khannouss. Allenatore: Mohamed Ouahbi
A disposizione: El Jajoui, Tagnaouti, Saadane, El Ouahdi, Belammari, Halhal, Salah Eddine, Amrabat, Talbi, El Mourabet, Yassine, Rahimi, Sbai, El Kaabi, Amaimouni.