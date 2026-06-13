C'è Brasile-Marocco, anche Paratici e Ferrari allo stadio: le formazioni ufficiali (Video FV)
Alla mezzanotte italiana al New York New Jersey Stadium di East Rutherford, in New Jersey va in scena l'attesa sfida tra il Brasile di Carlo Ancelotti e il Marocco dell'ex centrocampista viola Amrabat. Allo stadio attesi anche i dirigenti della Fiorentina, Fabio Paratici e Alessandro Ferrari. Chissà che per il ds viola non diventi un'occasione di mercato.
Le formazioni ufficiali di Brasile-Marocco
Brasile (4-2-3-1): Alisson; Douglas Santos, Gabriel, Marquinhos, Ibanez; Bruno Guimaraes, Casemiro; Vinicius, Paqueta, Raphinha; Igor Thiago. Allenatore: Carlo Ancelotti
A disposizione: Weverton, Ederson, Alex Sandro, Danilo, Bremer, Leo Pereira, Ederson Silva, Fabinho, Danilo Santos, Mateus Cunha, Endrick, Luiz Henrique, Martinelli, Rayan.
Marocco (4-3-3): Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazrauoi; Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi; Diaz, Saibari, El Khannouss. Allenatore: Mohamed Ouahbi
A disposizione: El Jajoui, Tagnaouti, Saadane, El Ouahdi, Belammari, Halhal, Salah Eddine, Amrabat, Talbi, El Mourabet, Yassine, Rahimi, Sbai, El Kaabi, Amaimouni.
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