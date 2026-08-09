Quale futuro per Marin Pongracic? Gerarchie cambiate, il Milan rimane alla finestra
Tuttomercatoweb.com fa il punto su Marin Pongracic. Il difensore croato, unico viola presente al Mondiale, è tornato a Firenze per mettersi a disposizione di Fabio Grosso, ma dovrà ora recuperare terreno nelle gerarchie. Durante la sua assenza la difesa è cambiata: fuori Comuzzo, dentro Dragusin e Viery, con un investimento complessivo che potrebbe arrivare a 36 milioni di euro qualora venisse esercitato il riscatto del rumeno. Pongracic rischia quindi di partire dietro ai nuovi arrivati, nonostante il Mondiale gli abbia offerto una prestigiosa vetrina internazionale.
Intanto, sul croato resta vigile il Milan, che avrebbe effettuato alcuni sondaggi per capire la sua disponibilità. Al momento si tratta soltanto di contatti esplorativi, ma lo scenario potrebbe cambiare qualora fosse lo stesso Pongracic a chiedere la cessione alla Fiorentina.
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