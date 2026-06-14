FirenzeViola Gli occhi del mondo (anche viola) su New York. Incontri finiti, cosa emerge

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New York al centro del mondo, anche viola. Nel giorno in cui i Knicks, la squadra di basket NBA della città, tornano a vincere il titolo oltre 50 anni dopo battendo San Antonio, e nelle ore precedenti Marocco-Brasile che si è giocata al New Jersey Stadium (alla presenza anche di Ferrari, Paratici e della compagna Pilar), in un ufficio della Mediacom si progettava il futuro prossimo della Fiorentina. Una serie di incontri che si è conclusa con una stretta di mano e la promessa di riparlare a fine agosto, quando i Commisso torneranno a Firenze per festeggiare il centenario.

Cosa emerge dagli incontri tra i dirigenti e i Commisso

Hanno scelto giorni particolari per incontrarsi, la proprietà Commisso e i dirigenti viola, dal momento che questa settimana ha visto New York essere al centro di alcuni degli eventi sportivi più importanti al mondo. Poco interessa però a Paratici e Ferrari, che hanno avuto modo di programmare la stagione capendo bene i limiti finanziari entro cui si potranno muovere nei prossimi mesi. Una serie di incontri considerati piuttosto positivi da entrambe le parti, dal momento che si è fatto un punto su quelli che sono i piani per la Fiorentina da parte di Paratici (tra cui, oltre al mercato, anche una rivoluzione in alcuni ruoli chiave al Viola Park) alla presenza anche dei dirigenti Mediacom che hanno potuto così incrociare i dati economici e capire come muoversi nei prossimi mesi.

Piena fiducia nei dirigenti

Dal punto di vista prettamente legato alla Fiorentina, il dato pù importante che è emerso è la conferma della piena fiducia nell'operato sia di Paratici che di Ferrari. Ma mentre non c'erano dubbi sul secondo, è importante che sia stata ribadita anche a Paratici che a pochi mesi dal suo arrivo al Viola Park ha deciso già di stravolgere tanto dell'organizzazione costruita in questi sette anni. Se poi sarà una strategia vincente solo il tempo lo dirà, per adesso c'è grande sintonia tra i Commisso e i dirigenti gigliati. I dirigenti sono attesi a Firenze già tra oggi e domani, poi in una conferenza stampa chiariranno nel dettaglio i termini degli incontri, culminati con il messaggio condiviso da Paratici e Commisso al Viola Club Valdarno in cui si è fatto capire che si vuole alzare l'asticella.