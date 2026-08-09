Venuti: "Pronto a ripartire dopo l'infortunio. Curioso di Mastantuono a Firenze"

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Intervistato da Tuttomercatoweb.com, l'ex viola Lorenzo Venuti si è raccontato a 360° partendo dall'infortunio al legamento crociato dello scorso dicembre: “Mi è mancata la terra sotto i piedi, ma adesso sto bene e ho voglia di tornare a correre per onorare il sacrificio con il sudore - dice il calciatore cresciuto a Firenze. Non posso negare che è stata dura, ho perso di punto in bianco tutta la mia quotidianità e riorganizzarsi, anche mentalmente, è un esercizio che prevede molta elasticità. Ho trascorso la riabilitazione a Firenze, ho scelto casa. L’ho fatto per avere il sostegno delle persone che mi vogliono bene. Anche per distrarmi e portare un po’ la testa altrove”.

Sul futuro aggiunge: “Ambizione e crescita. Non può bastarmi il compitino, vorrei far parte di un progetto che sviluppi idee. Il lavoro di Roberto De Zerbi mi ha cambiato. Quando smetterò di giocare, e spero quindi un giorno molto lontano, inizierò ad allenare. Proprio per quella che è stata la sua influenza”.

Su cosa lo intriga di più del mercato estivo, Venuti dice: “Sono molto curioso di vedere Mastantuono a Firenze”.