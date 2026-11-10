Calciomercato Dopo l’infortunio, Gosens può tornare alla Fiorentina: ecco le condizioni del riscatto

La situazione dell'esterno tedesco, tra infortunio e un futuro che potrebbe di nuovo essere viola

Si complica la permanenza di Robin Gosens allo Schalke 04. Il terzino tedesco aveva fatto ritorno in patria a luglio, dopo essere stato scaricato dalla Fiorentina che non aveva più intenzione di puntare su di lui. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it l’accordo con i blu di Gelsenkirchen prevedeva un prestito con diritto di riscatto fissato a 2,5 milioni, che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni e cioè le 15 presenze stagionali (considerando come presenza una gara nella quale l'ex Atalanta giochi almeno 45') più la salvezza dello stesso Schalke.

La situazione

Circostanze che allo stato attuale sembrano molto lontane dal potersi concretizzare, visto che il calciatore ha subito un infortunio nelle scorse ore. È successo durante la gara contro l'Hoffeneim: Gosens è stato costretto a uscire al 47’ dopo uno scontro di gioco col portiere Loris Karius in cui ha riportato un problema al ginocchio destro. Finora l’ex Atalanta ha totalizzato 6 presenze, e risulta molto complicato che ne collezioni abbastanza da qui a fine stagione per soddisfare le condizioni del riscatto.

Il futuro

Sempre più probabile, dunque, che faccia ritorno a Firenze. Chiaramente la società viola non può essere entusiasta di questo scenario, in quanto aveva proceduto alla sua cessione anche per via dell’alto ingaggio da 2 milioni netti a stagione che pesava sulle casse del club. Da capire che sviluppi avrà la vicenda, sta di fatto che la Fiorentina potrebbe ritrovare a fine stagione il giocatore, la cui forma fisica non è incoraggiante per nulla.