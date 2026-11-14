FirenzeViola Tutti pazzi per il Piazzale, Vanoli sceglie lo stadio: la nuova mappa delle case viola

Tutti pazzi per il Piazzale Michelangelo. La nuova mappa delle case dei calciatori della Fiorentina, come ricostruita da FirenzeViola, individua infatti una concentrazione viola in una delle zone più belle di Firenze ma in tanti hanno scelto il centro e c'è chi, come il mister, preferisce la confort zone Franchi.

Il bomber a Bagno a Ripoli, in passato gettonatissimo

Con la costruzione del Viola Park molti giocatori hanno "rispolverato" l'altrettanto bella zona collinare di Bagno a Ripoli, dove spesso i giocatori viola della scorsa stagione affittavano anche una villa per trascorrere del tempo libero insieme, con le famiglie e i bambini. Gettonatissima in passato, visto che ci hanno abitato Toldo ed Edmundo fino a Pezzella, Paolo Sousa e Ribery (Grassina, come Socrates), tra i nuovi ha scelto la comodità della vicinanza del centro sportivo l'attuale capocannoniere della Fiorentina Mateo Pellegrino; Da qualche tempo anche Dodo vive nella casa di Brekalo proprio di fronte al Viola Park, dopo i primi anni verso Settignano. Soprattutto d'estate il brasiliano attraversa la strada anche in ciabatte. Un po' più avanti, alle Sieci, invece si è stabilito Radu Dragusin.

Il Piazzale la location preferita

Come detto però la nuova moda dei calciatori stranieri (già Gosens ed altri l'avevano scelta) è la zona del Piazzale Michelangelo e del viale dei Colli da dove tutto sommato arrivare a Bagno a Ripoli, internamente, non è difficile. Panoramica, sicuramente piacevole, a ridosso del caos del centro e con belle ville. Uno dei primi a prenderci casa è stato Franco Mastantuono visto che è andato a vivere, come noto, nell'abitazione del suo idolo (di quale argentino - e fiorentino - non lo è?) Batistuta. Ma nella zona (allargata anche per rispettare la privacy) ci sono Njie, Valdepenas, Beto e Joao Mario. In centro, tra gli altri c'è Viery, amico fraterno di Dodo, che nel mese scorso ha scelto però Parigi per chiedere alla sua fidanzata (a Firenze con lui) di sposarlo. Ma due passi per monumenti e negozi per chi non è di Firenze sono sempre piacevoli.

Vanoli e la confort zone Franchi

Se siete a fare la spesa in via Marconi non stupitevi se al bancone in fila vi sembra di vedere Paolo Vanoli: "è proprio lui", come direbbe uno storico telecronista. Il tecnico della Fiorentina infatti ha scelto una zona a lui cara, Campo di Marte, verso lo stadio, come a sottolineare che ha solo la testa nel pallone. Un quartiere che anni fa era stato preso d'assalto dai giocatori visto che il centro sportivo "Davide Astori" era accanto al Franchi fino a 4/5 anni fa, tra gli altri Savic o Kouame (che casa ce l'ha comprata) senza scomodare Bigica o Rubino che ci vivono con le loro famiglie. Non lontano dallo stadio anche Ndour, nella villetta di Gilardino, e De Gea.