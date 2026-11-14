FirenzeViola Pellegrino, il dato che lo accosta a Budimir e quella voglia di essere leader

Pellegrino vuole "prendersi" la Fiorentina: l'attaccante ha già segnato 4 gol e punta a diventare un leader di questa squadra

Quattro gol in undici presenze, nove da titolare e un peso sempre più importante nell'attacco viola. Mateo Pellegrino si sta prendendo la Fiorentina a suon di prestazioni e reti. L'argentino ha trovato il gol contro Torino, Venezia, Sassuolo e Juventus, andando a segno nelle ultime due giornate consecutive. Ma c'è un dato che racconta ancora meglio le sue qualità: dal primo gol di testa in Serie A, datato 18 marzo 2025, ha realizzato nove reti in questa maniera, al pari di Ante Budimir. Nessuno ha fatto meglio nei cinque maggiori campionati europei.

L'importanza del concetto di squadra

Numeri che confermano quanto il centravanti possa diventare una colonna della Fiorentina di Paolo Vanoli, soprattutto in una squadra che, come evidenziato anche dalle statistiche, fatica a sfruttare il gioco sulle corsie esterne. Nell'intervista concessa stamani a La Gazzetta dello Sport, Pellegrino ha parlato anche del momento viola e del rapporto con il tecnico: "L'atteggiamento. Il mister ha insistito molto su questo aspetto e sul concetto di squadra". Nessun volo pindarico, però: l'argentino sa che la strada è ancora lunga e che la trasferta di Monza sarà delicata.

Quella voglia di essere leader

E sul possibile ruolo da leader nello spogliatoio non si nasconde: "Non ancora, ma posso diventarlo". Una dichiarazione che racconta la sua ambizione e personalità. Intanto, dopo aver scelto Firenze senza rimpianti, Pellegrino vuole continuare a convincere sul campo. I gol sono già quattro, la fiducia cresce e la mitraglia dedicata a Batistuta contro la Juventus è diventata l'immagine simbolo del suo momento.