Da Udine: la squadra di Zanetti vuol regalare un vittoria a Gianpaolo Pozzo

In vista della sfida di domenica contro la Fiorentina, a Udine la prima buona notizia è arrivata fuori dal campo. Come riporta l'edizione odierna del quotidiano friulano Il Gazzettino, sono in netto miglioramento le condizioni di salute di Gianpaolo Pozzo. Il regalo più atteso per il patron bianconero sarebbe ora una vittoria contro la Fiorentina.

In vista della sfida con i viola, Paolo Zanetti potrebbe ripartire dall’undici schierato a Bologna, con un possibile cambio in difesa. Alaba, entrato nel finale al Dall’Ara, è apparso pronto a guidare la retroguardia e potrebbe prendere il posto di uno tra Palma e Kabasele. La scelta dovrebbe maturare alla vigilia. In attacco restano poche le possibilità di recuperare Davis. Zanetti vuole riaverlo al meglio e valuterà le sue condizioni nei prossimi giorni. Zaniolo ha già dato garanzie al tecnico e potrebbe essere confermato al centro dell’attacco, da riferimento avanzato o da falso nove.