FirenzeViola Caprini, il primo gol tra i pro è un vero gioiello. E la Fiorentina osserva

L'esterno classe 2006 è diventato un punto di riferimento per il Cesena di Diamanti e ieri si è tolto la prima soddisfazione stagionale

Un destro a giro dal limite, Vitale battuto e un’attesa finalmente finita. Maat Caprini ha scelto la serata di ieri al Manuzzi per firmare il suo primo gol tra i professionisti. Al 33’ l’esterno classe 2006, in prestito dalla Fiorentina al Cesena, ha sbloccato la sfida di ieri contro l’Ascoli, poi travolto 5-1. Nella ripresa ha lasciato il segno anche sul terzo gol dei romagnoli, servendo a Shpendi il pallone del 3-0.

Un avvio travagliato

Per il ragazzo cresciuto nel vivaio viola, la rete arriva dopo un avvio travagliato. In estate il cambio di squadra, poi i pochi minuti e un infortunio muscolare a frenare il suo inserimento. Anche la scorsa stagione a Mantova, sempre in Serie B, Caprini aveva faticato a trovare continuità. Sedici presenze, poco più di 700' di gioco e nessun gol, in un’annata vissuta perlopiù da comprimario.

La fiducia di Alino

Nelle ultime settimane, però, il minutaggio è cresciuto e Alessandro Diamanti gli ha affidato una maglia da titolare per due partite di fila. Contro l’Ascoli Caprini ha ripagato quella fiducia con un gol e un assist. Una serata che conta anche a Firenze, visto che la Fiorentina si è riservata il controriscatto nell’accordo che lo ha portato in Romagna fino a giugno.