Como, emergenza attacco: Diao e Kean a rischio. L'ex viola punta lo United

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Brutte notizie per il Como di Cesc Fàbregas in vista della trasferta di domenica contro la Fiorentina. Assane Diao è stato costretto a lasciare il campo dopo appena 23 minuti nella sfida europea contro il Feyenoord, pochi istanti dopo aver realizzato il gol del vantaggio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, durante l'azione del gol l'esterno lariano ha avvertito un problema muscolare alla coscia sinistra, che lo ha costretto a chiedere la sostituzione.

"Diao sentiva di non poter più correre dopo il gol. Lo valuteremo e capiremo meglio", ha spiegato Fabregas, auspicando che il giocatore si sia fermato in tempo per evitare conseguenze più serie. La sua presenza al Franchi è dunque fortemente in dubbio, in un reparto offensivo già alle prese con l'assenza di Moise Kean. L'attaccante, reduce da alcuni colpi subiti durante gli impegni con la Nazionale, difficilmente recupererà per domenica.

Fàbregas spera di riaverlo a disposizione tra una settimana per la sfida di Champions League contro il Manchester United. Intanto, il Como rischia di presentarsi a Firenze con un attacco in piena emergenza.