Fabregas: "La cosa più importante è pensare alla Fiorentina. Lasciate tranquilli i miei giocatori"

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Cesc Fabregas, allenatore del Como, prossima avversaria della Fiorentina in campionato, ha parlato ieri in conferenza stampa dopo la sconfitta dei suoi in casa del Feyenoord. Queste le sue parole:

Errori individuali o miei? No, lasciamo tranquilli i ragazzi. Sono cose che succedono, cambia il mondo giocare in casa o giocare fuori, siamo nella seconda partita della storia di Champions. Adesso tranquillità, la Serie A è la cosa più importante per noi. Ci dà l'opportunità di stare insieme qui".

Ha detto che oggi è stata questione di inesperienza... "No, non l'ho detto. Comunque loro sono una squadra forte, soprattutto in casa. Come noi con il Lipsia. Io ho le idee abbastanza chiare, loro sono abituati a vincere e ad andare forte. Fuori casa le cose cambiano, noi dobbiamo imparare a gestire questo. Io però non credo tanto nell'inesperienza. Livello o non livello invece sì. Magari nella prossima partita qualcuno si fa più forte e non perde il pallone. Alcuni ci mettono 3 mesi, oppure 3 anni. Datemi tutta la colpa e gli errori a me. Lasciate i ragazzi tranquilli e pensiamo alla Fiorentina che è la cosa più importante".