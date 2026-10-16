L'Atalanta vince in Conference ma Sarri perde Raspadori: l'attaccante può saltare la Fiorentina

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Serata europea positiva per le italiane, ma non arrivano soltanto buone notizie per l'Atalanta dalla vittoria per 3-1 sul Pafos all'esordio nella League Phase di Conference League. A preoccupare è l'infortunio di Giacomo Raspadori, costretto a lasciare il campo nel primo tempo dopo aver accusato un problema muscolare.

L'attaccante aveva iniziato nel migliore dei modi, contribuendo alla rete iniziale di Elmas dopo meno di un minuto e firmando al 18' il raddoppio su calcio di rigore. Proprio in occasione della conclusione dagli undici metri, però, ha avvertito un fastidio che ha reso necessario il cambio con De Ketelaere. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore, anche perché il giocatore rientrava da un precedente infortunio rimediato con la Nazionale a fine settembre.

Nel dopo-partita, Maurizio Sarri ha spiegato: «Raspadori deve essere valutato per capire bene la situazione: ha sentito qualcosa nello stesso punto in cui si è infortunato in Nazionale». Resta quindi da chiarire l'entità del problema e se l'attaccante potrà essere a disposizione per i prossimi impegni. Tra questi c'è anche la sfida contro la Fiorentina, in programma il 29 ottobre, appuntamento che potrebbe essere a rischio in caso di stop prolungato.