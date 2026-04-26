Qui Roma, contro i viola attesi due rientri importanti: Kone e Dovbyk
Novità in casa Roma in vista della sfida di lunedì 4 maggio contro la Fiorentina: salvo clamorose comunicazioni dello staff medico, Manu Koné e Artem Dovbyk da questa settimana cominceranno infatti a lavorare nuovamente con il gruppo con l'obiettivo di tornare tra i convocati per la partita contro i viola. Un rientro fondamentale quello del francese, che darebbe nuove soluzioni in mezzo al campo a Gasperini. Quanto all'ucraino, la sua ultima apparizione in campo risale allo scorso 6 gennaio, la trasferta di Lecce decisa proprio da un suo gol.
Artem spera di tornare pienamente a disposizione nella gara successiva contro il Parma. Che è lo stesso obiettivo di Lorenzo Pellegrini, fermo dalla sfida contro il Pisa per una lesione: il ragazzo sta cercando di accorciare i tempi di recupero ed esserci per la trasferta emiliana. Lo riporta il Corriere dello Sport.
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