Braschi non entra? Anche il prof. Bassetti se la prende: "Ecco perché l'Italia non va al Mondiale"

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C'è stato un momento che, nel corso dell'intervallo di Fiorentina-Sassuolo, non è passato inosservato ai più, ovvero l'intenso riscaldamento effettuato da Riccardo Braschi - centravanti classe 2006 della Primavera viola - che sembrava pronto ad entrare. E invece alla fine la punta dell'Under-20 non solo non è entrata a inizio ripresa ma non ha fatto mai il suo ingresso in campo. I commenti da parte dei tifosi sul tema si sono sprecati nel post gara ma via social è arrivato anche un parere illustre sull'argomento. Ovvero quello del noto medico Matteo Bassetti, divenuto famoso durante la pandemia da Covid-19 (peraltro notoriamente tifoso del Genoa) che su X ha scritto questo pensiero: "Riccardo Braschi, ha 19 anni, è l'attaccante titolare della Fiorentina Primavera è stato convocato in prima squadra per Fiorentina-Sassuolo, si è riscaldato senza pettorina e con la divisa da gioco, pronto a entrare in campo nella ripresa. Ma ha visto tutta la partita dalla panchina.

Niente esordio in serie A. Ecco una delle tante ragioni per cui è’ giusto che l’Italia non vada al Mondiale. L’unico mondiale che possiamo giocare è quello dell’ipocrisia".