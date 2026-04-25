Roma, problema al flessore per Celik: in dubbio per la Fiorentina

Roma, problema al flessore per Celik: in dubbio per la Fiorentina FirenzeViola.it
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Oggi alle 21:19Avversari
di Redazione FV

Piccola grana per la Roma: secondo quanto scrive TuttoMercatoWeb.com, Zeki Celik ha riportato un problema muscolare al flessore destro. Il difensore giallorosso potrebbe dunque essere in dubbio per la sfida di lunedì prossimo contro la Fiorentina. Alla ripresa degli allenamenti della Roma, mercoledì, sarà fatto un quadro più completo sul classe ’97.