Lecce, il presidente Sticchi Damiani: "Meritavamo ampiamente la vittoria"

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Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ieri sera si è soffermato con i media presenti al Via del Mare al termine della partita pareggiata 1-1 dalla sua squadra contro la Fiorentina. Queste alcune sue parole riportate da PianetaLecce.it: "La squadra meritava ampiamente il successo, nel primo tempo era meno intensa ma non meritava di chiudere in svantaggio. Nel secondo ha dato tutto. La squadra si è liberata dalle ansie. In questa fase di campionato serve giocare con lucidità, ma dando anche tutto, senza diventare disordinati e frettolosi. Ho visto una squadra arrembante ma anche lucida, che mi è piaciuta molto".

Sul ritiro del pre-partita: "A nessuno piaceva l'idea dei ritiri punitivi dopo Bologna, si fanno con logica, non mi piace puntare il dito contro la squadra. Ora starà a noi essere all'altezza per le partite contro Verona e Pisa. Io sono sempre vicino alla squadra, nei momenti di difficoltà mi viene ancora più spontanea. Quando vincono, mi vedono meno spesso".