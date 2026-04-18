Qui Lecce, Sottil lavora ancora a parte. Con lui altri due giocatori

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Continua la preparazione del Lecce in vista della gara di lunedì contro la Fiorentina. Come riporta pianetalecce, la squadra giallorossa ha svolto oggi pomeriggio un allenamento presso il Centro Sportivo di Martignano. Assente Camarda, mentre Berisha, Gaspar e Fofana (reduce da una lesione parziale al legamento del ginocchio) hanno svolto terapie. Tre giocatori hanno svolto un allenamento differenziato: Sottil, Banda e Marchwiński. Per domani mattina il Lecce ha in programma una seduta di rifinitura, che si terrà a porte chiuse allo stadio Via del Mare.