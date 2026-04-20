Tiago Gabriel: "Dovevamo vincere ma un punto è meglio di zero"

Tiago Gabriel: "Dovevamo vincere ma un punto è meglio di zero"FirenzeViola.it
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Ieri alle 23:30Avversari
di Redazione FV

Tiago Gabriel, autore della rete del pareggio del Lecce contro la Fiorentina, ha risposto alle domande dei microfoni di DAZN dopo la partita: "È stata una partita difficile. Dovevamo vincere la partita, ma un punto è meglio di zero. Grazie a tutti i tifosi. Andiamo a Verona per vincere. Noi dobbiamo vincere le partite. La prossima partita è Verona e dobbiamo pensare solo a Verona"