Tiago Gabriel: "Dovevamo vincere ma un punto è meglio di zero"
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Tiago Gabriel, autore della rete del pareggio del Lecce contro la Fiorentina, ha risposto alle domande dei microfoni di DAZN dopo la partita: "È stata una partita difficile. Dovevamo vincere la partita, ma un punto è meglio di zero. Grazie a tutti i tifosi. Andiamo a Verona per vincere. Noi dobbiamo vincere le partite. La prossima partita è Verona e dobbiamo pensare solo a Verona"
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