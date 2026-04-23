Qui Sassuolo, dubbio Muric per Grosso in vista di Firenze. Bakola a parte
Si è allenato nuovamente il Sassuolo, questa mattina, sui campi del Mapei Football Center in vista della sfida di domenica contro la Fiorentina. I neroverdi - riporta SassuoloNews - hanno cominciato con una fase di riscaldamento, e dopo aver svolto esercitazioni di possesso palla e tecnico tattiche hanno concluso la sessione con una partita a campo ridotto. Da valutare in particolare le condizioni di Aro Muric e Ulisses Garcia, entrambi in panchina contro il Como e non al 100% ma entrambi dovrebbero essere pronti per partire dall'inizio contro la Fiorentina.
Da verificare infine anche le condizioni di Darryl Bakola che ha riportato una lieve distorsione al ginocchio sinistro durante un allenamento della scorsa settimana ma dovrebbe tornare a disposizione. La squadra si ritroverà domani mattina per proseguire la preparazione.
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