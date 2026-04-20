Qui Lecce: dubbi su Banda, davanti ancora Stulic. Fuori Sottil

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Come arriva il Lecce all'incrocio di stasera con la Fiorentina? Tuttomercatoweb.com fa il punto sulla squadra di Eusebio Di Francesco: i salentini sono reduci da quattro sconfitte di fila, Eusebio Di Francesco non potrà contare sugli infortunati Fofana, Gaspar, Berisha, Sottil e Camarda. Qualche problema in settimana per Banda e Pierotti che però vanno verso il recupero. Nel 4-2-3-1 ci saranno capitan Falcone in porta con la retroguardia composta da Veiga, Siebert, Tiago Gabriel e Gallo. Davanti alla difesa agiranno Ramadani e Ngom, con Coulibaly sulla trequarti. In avanti confermato il tridente composto da Pierotti a destra, Banda a sinistra e Stulic al centro. Assente, per infortunio, l'ex Riccardo Sottil.

Questo quindi il possibile undici:

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Stulic. All.: Di Francesco