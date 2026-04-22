Sassuolo, attesa per il ricorso sulla squalifica di Berardi in vista della Fiorentina
Il Sassuolo resta in attesa del verdetto sul ricorso presentato per ridurre la squalifica di Domenico Berardi. Il capitano neroverde, espulso nel tunnel degli spogliatoi durante la gara contro il Genoa, è stato fermato per due giornate dal Giudice Sportivo e dopo aver saltato il match con il Como dovrebbe saltare anche la prossima sfida di campionato contro la Fiorentina. La società emiliana ha deciso di impugnare la decisione davanti alla Corte Sportiva d’Appello, nella speranza di ottenere uno sconto di almeno una giornata di squalifica che permetterebbe a Berardi di essere disponibile già per la trasferta del Franchi.
Tuttavia, secondo quanto filtrato dalle fonti vicine al club, le speranze di un esito positivo non sono elevate. Lo riporta SassuoloNews.net.
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