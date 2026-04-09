Qui Lazio, ieri cena di squadra e oggi riposo: il programma verso la Fiorentina

Qui Lazio, ieri cena di squadra e oggi riposo: il programma verso la FiorentinaFirenzeViola.it
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Oggi alle 18:15Avversari
di Redazione FV

Giovedì di riposo in casa Lazio dopo la doppia seduta di ieri. Come riporta il sito Lalaziosiamonoi.it, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha concesso ventiquattro di pausa alla squadra nella settimana di avvicinamento alla Fiorentina.

Troppi impegni ravvicinati in futuro, contando anche Napoli e Atalanta in Coppa Italia: per questo il tecnico ha sfruttato il posticipo di lunedì sera al Franchi per dare un giorno di relax a tutto il gruppo. Nella serata di mercoledì, intanto, i giocatori hanno organizzato una cena di squadra (senza staff tecnico): un modo per unirsi ancora di più e per stare insieme in vista delle prossime gare, fondamentali per il finale di stagione della Lazio (soprattutto a Bergamo). 