Atalanta, Palladino pensa al turnover ma recupera un big in difesa per Firenze

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Spazio alle news di formazione in casa Atalanta dal portale TuttoAtalanta.it. Le buone notizie per lo staff tecnico di Palladino arrivano direttamente dal pacchetto arretrato, che recupera un pezzo da novanta. Rientrerà infatti dalla squalifica la roccia svedese Isak Hien, pronto a riprendersi il centro della retroguardia. Restano fuori dai giochi soltanto i lungodegenti Lorenzo Bernasconi e Odilon Kossounou, la cui stagione è terminata anzitempo per problemi fisici. Per il resto, l'emergenza infortuni sembra definitivamente rientrata dopo che domenica scorsa Berat Djimsiti, Giorgio Scalvini e Sead Kolasinac hanno ritrovato confidenza con il rettangolo verde, mettendosi alle spalle i rispettivi acciacchi.

Vista la totale ininfluenza dei tre punti ai fini della classifica, l'incontro si trasformerà in una vera e propria vetrina per molti volti noti del panorama nerazzurro. Il mister valuta un ampio turnover per dare spazio a chi è chiamato a dimostrare il proprio valore. Dalla porta, con Marco Sportiello in preallarme, passando per la sfrontatezza del giovane Honest Ahanor e la corsa dei cursori Raoul Bellanova e Mitchel Bakker, tutti scaldano i motori. Anche in mediana non mancheranno le rotazioni, con le probabili chance per Mario Pasalic, Yunus Musah, Lazar Samardzic e Ibrahim Sulemana, pronti a innescare la fame di gol e di riscatto di Gianluca Scamacca nel cuore dell'area avversaria.