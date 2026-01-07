Lazio scatenata sul mercato: dopo Taylor è forte l'interesse per Alex Toth

Lazio scatenata sul mercato: dopo Taylor è forte l'interesse per Alex TothFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:15Avversari
di Redazione FV

La Lazio vuole subito invstire i soldi in arrivo dalla cessione di Guendouzi. Dopo Kenneth Taylor dall'Ajax, un'operazione dal costo di 15 milioni di euro, il club biancoceleste ha reso esplicito il suo interesse nei confronti di Alex Toth. Il talento classe 2005 del Ferencvaros, con una valutazione intorno ai 10 milioni, può svariare per la zona mediana del campo, grazie alla sua duttilità. Nel frattempo la Lazio resta in corsa per Fabbian, la cui trattativa è in stand-by, e riflette sullo scambio proposto dal Torino tra Ilic, ormai fuori dalle rotazioni granata, e Belahyane.