Colpo del Pisa: arriva Durosinmi, l'attaccante nigeriano sostituirà Nzola

Ora è ufficiale l'arrivo del nuovo attaccante del Pisa, Rafiu Durosinmi dal Viktoria Plzen. Il classe 2003 con ogni probabilità andrà a sostituire il deludente Nzola in uscita dalle gerarchie offensive del club nerazzurro. Si tratta di un'operazione da 10 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Il Pisa si aggiudica così l'attaccante nigeriano, che conta all'attivo 13 reti in 30 presenze tra campionato, coppa nazionale, qualificazioni alla Champions League e il maxi-girone di Europa League. 