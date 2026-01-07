Lazio, i convocati per la sfida con la Fiorentina: c'è Guendouzi

Oggi alle 12:23
di Redazione FV

La Lazio, avversaria questa sera della Fiorentina nel match delle 20:45 che si terrà allo Stadio Olimpico di Roma, ha da poco diramato la lista dei convocati scelti da Maurizio Sarri per il match. Nell'elenco compare anche Matteo Guendouzi, ad un passo dalla cessione al Fenerbahce. Questi gli uomini scelti da Sarri:

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Guendouzi, Rovella, Vecino;
Attaccanti: Cancellieri, Isaksen, Serra, Pedro, Zaccagni.