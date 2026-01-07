Allegri su Nkunku: "Domani sarà out, speriamo rientri per la Fiorentina"

Dopo la sfida di stasera all'Olimpico contro la Lazio, sarà il Milan la prossima avversaria della Fiorentina in Serie A. Sfida in programma domenica 11 gennaio alle ore 15 allo stadio Artemio Franchi. Nella giornata odierna, Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa trattando il tema degli infortunati, tra cui Nkunku: Ecco le sue parole: "Leao e Pulisic? Questo lo vedremo, hanno giocato 20 minuti insieme. Se tutto va bene oggi e domani mattina domani dovrebbero essere i titolari.

Non sono ancora al massimo della condizione. Pulisic ha questo flessore che ogni tanto gli dà fastidio, Leao l'adduttore... Ma tutti devono fare una buona partita da squadra, questi mesi sono importanti per arrivare a marzo, con calma e pazienza, nelle migliori condizioni. Nkunku? Domani non sarà a disposizione, speriamo di riaverlo a Firenze".