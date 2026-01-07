Lazio, dall'Ajax il sostituto di Guendouzi: arriva Taylor per 15 milioni di euro

Lazio, dall'Ajax il sostituto di Guendouzi: arriva Taylor per 15 milioni di euro FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:43Avversari
di Redazione FV

L'addio di Guendouzi in direzione Fenerbache per 28 milioni di euro più 2 di bonus, ha aperto le porte all'arrivo di Kenneth Taylor. La Lazio in questi minuti è in chiusura per il classe 2002, che sostituirà il francese in mezzo al campo. Il centrocampista dell'Ajax, con oltre 300 presenze nel club olandese, nonostante la sua giovane età, arriverà a Roma al termine di un'operazione da 15 milioni di euro