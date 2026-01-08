Il Genoa guarda in casa Fiorentina: Marì, Mandragora e Nzola gli obiettivi
Dopo Mattia Viti, un nuovo difensore viola entra nell'orbita delle voci di mercato. Si tratta di Pablo Marì, difensore classe 1993, a cui il Genoa starebbe pensando per rinforzare la propria difesa a gennaio. Lo riporta questa mattina Il Secolo XIX. Il difensore spagnolo rappresenterebbe un'alternativa a Lucas Martinez Quarta, ex viola tornato al River Plate.
Tra gli altri il club rossoblu starebbe seguendo anche Diego Coppola del Brighton, pronto a tornare in Italia ma per il quale c’è una folta concorrenza (Torino, Fiorentina, Milan). Passando al centrocampo, nel mirino ci sarebbe anche un altro giocatore viola, ovvero Rolando Mandragora. Infine, in attacco, occhio a Mbala Nzola, destinato a risolvere anzitempo il prestito al Pisa dopo le pesanti parole di mister Gilardino per rientrare, solo di passaggio, a Firenze.
