La Curva Sud diserta contro la viola: "Impossibile organizzare la trasferta"
La Fiorentina stasera affronterà il primo di due big match consecutivi. Infatti dopo la sfida di stasera con la Lazio, il club viola affronterà il Milan al Franchi. I rossoneri nella trasferta toscana non saranno accompagnati dai propri tifosi, che diserterà sia la trasferta di Como, che quella di Firenze.
La Curva Sud ha comununicato la decisione sui propri canali social: "A Firenze invece, contrariamente a quanto accaduto l'anno scorso, nonostante la capienza ridotta per lavori, alla tifoseria organizzata non verrà riservato nessuno dei circa 300 tagliandi del Settore Ospiti, rendendo di fatto impossibile ai gruppi l'organizzazione della trasferta. Per questi motivi la tifoseria organizzata diserterà entrambe le trasferte in attesa che "la Commissione" istituita dalla Lega Serie A, si decida ad uniformare le modalità di vendita, imponendo un tetto al prezzo come fatto dall'Uefa in Europa".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati