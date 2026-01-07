Qui Lazio, Guendouzi rischia e le soluzioni possibili in attacco

La Lazio di Sarri per affrontare la Fiorentina dovrà ancora fare i conti con le tante assenze tra infortuni, squalifiche e Coppa d’Africa. Dalla sconfitta contro il Napoli, il tecnico ha perso Noslin e Marusic, che si aggiungono agli indisponibili Patric (infortunato al polpaccio), Dele-Bashiru e Dia, impegnati in Marocco con le rispettive nazionali. Rientrerà però Vecino, recuperato dalla febbre. Come riporta Lalaziosiamonoim, in difesa è atteso il ritorno di Lazzari al posto di Marusic (Hysaj in panchina, è rientrato in lista), con Gila, Romagnoli e Pellegrini a completare il reparto di fronte a Provedel in porta. A centrocampo rischia Guendouzi, promesso sposo del Fenerbahce. Possibile che giochi Vecino insieme a Cataldi e Basic; Rovella sarà ancora in panchina, ma non è ancora pronto per giocare. In attacco sarà Pedro a fare il centravanti in mancanza di altre scelte. Il ballottaggio è a destra tra Cancellieri e Isaksen; pochi dubbi invece su Zaccagni a sinistra. Questa la probabile formazione della Lazio per la Fiorentina:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Pedro, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Nuno Tavares, Provstgaard, Vecino, Rovella, Belahyane, Cancellieri. All.: Sarri.