Genoa, De Rossi aspetta i Nazionali: Vasquez sarà l'ultimo a rientrare
Il Genoa si avvicina alla sfida con la Fiorentina facendo i conti con i numerosi rientri dalle Nazionali. Daniele De Rossi ha ripreso ieri il lavoro a Pegli in vista della gara di sabato alle 15 al Ferraris, un appuntamento importante per una squadra ancora alla ricerca della prima vittoria dopo appena un punto conquistato nelle prime cinque giornate.
Il gruppo si sta ricomponendo gradualmente. Wiafe è già tornato dopo l’esperienza con l’Under 19 italiana, mentre oggi è atteso Ostigard, impegnato con la Norvegia. Domani toccherà invece a Osmajic, Ellertsson, Sow, Mitaj, Otoa e Puczka. L’ultimo a rientrare sarà il capitano Johan Vasquez, atteso giovedì dopo l’amichevole del Messico contro il Cile in programma domani alle 4.30 italiane. Per De Rossi, dunque, saranno pochi i giorni a disposizione per preparare al completo la gara contro i viola. Lo riporta Tuttomercatoweb.com
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