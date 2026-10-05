Qui Genoa, da oggi in campo verso la Fiorentina: il calendario dei rientri

Il Genoa ha ripreso oggi ad allenarsi e avrà cinque giorni per preparare la sfida contro la Fiorentina. Come riporta il sito di informazione rossoblù Buoncalcioatutti.it, sarà una settimana importante perché rientreranno giorno per giorno tutti i nazionali. Se oggi alla ripresa ci sarà Wiafe, dall’allenamento mattutino di domani, martedì 6 ottobre, scenderà in campo al “Signorini” anche Østigard.

Il 7 ottobre sarà il giorno più cospicuo di rientri. Alla base faranno ritorno Osmajic (che termina oggi gli impegni col Montenegro) e poi Ellertsson, Sow, Mitaj, Otoa e Puczka. L’8 ottobre si chiuderà il quadro dei giocatori impegnati con le nazionali perché alla base rientrerà anche Vasquez.