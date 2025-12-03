Ex obiettivi, il Sassuolo al lavoro per blindare Thorstvedt: rinnovo vicino

vedi letture

Il Sassuolo è vicino a chiudere uno dei rinnovi più importanti della propria rosa: quello di Kristian Thorstvedt. Dopo aver accettato di restare anche in Serie B nonostante numerose offerte dall’Italia (c'era anche la Fiorentina in passato sul giocatore) e dall’estero, il centrocampista norvegese è diventato un pilastro del progetto neroverde. La dirigenza, con in testa Giovanni Carnevali, parla di un rapporto molto solido con il giocatore e conferma che i contatti con i suoi agenti sono ormai in fase avanzata. Thorstvedt, classe 1999, è tornato a esprimersi con continuità, ha già trovato il gol e nel 4-3-3 di Fabio Grosso ricopre il ruolo di mezzala offensiva, risultando fondamentale sia negli inserimenti che nell’equilibrio della squadra.

Il club vuole blindarlo e considerarlo uno dei punti cardine su cui costruire il futuro in Serie A. Lo riporta TMW.