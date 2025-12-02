Sassuolo al lavoro in vista della Fiorentina tra forza e prove tattiche

vedi letture

Il Sassuolo, reduce dalla sconfitta di Como di venerdì scorso, prosegue la preparazione della gara contro la Fiorentina, sabato alle 15 al Mapei. La squadra di Fabio Grosso ha svolto un solo allenamento questa mattina e si è data appuntamento a domani pomeriggio. Ecco il report del club: "Allenamento mattutino al Mapei Football Center per gli uomini di Grosso. Il gruppo dopo una prima fase di riscaldamento ha svolto esercitazioni tecniche, possesso palla, partita a campo ridotto e lavoro di forza e prevenzione in palestra. Domani la squadra tornerà in campo nel pomeriggio".