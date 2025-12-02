Sassuolo al lavoro in vista della Fiorentina tra forza e prove tattiche
FirenzeViola.it
Il Sassuolo, reduce dalla sconfitta di Como di venerdì scorso, prosegue la preparazione della gara contro la Fiorentina, sabato alle 15 al Mapei. La squadra di Fabio Grosso ha svolto un solo allenamento questa mattina e si è data appuntamento a domani pomeriggio. Ecco il report del club: "Allenamento mattutino al Mapei Football Center per gli uomini di Grosso. Il gruppo dopo una prima fase di riscaldamento ha svolto esercitazioni tecniche, possesso palla, partita a campo ridotto e lavoro di forza e prevenzione in palestra. Domani la squadra tornerà in campo nel pomeriggio".
Pubblicità
Avversari
Pioli o Vanoli, è cambiato poco: serve una proposta di calcio nuova, la squadra è prigioniera. Il patto con la Curva non basta: il Viola Park apra le porte a Firenzedi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Pioli o Vanoli, è cambiato poco: serve una proposta di calcio nuova, la squadra è prigioniera. Il patto con la Curva non basta: il Viola Park apra le porte a Firenze
Copertina
Mario TeneraniDicembre decisivo, altrimenti sarà Serie B. Per salvarsi però serve una rabbia diversa. Come si fa a essere così morbidi sotto porta. Dzeko parla con la Fiesole: avanti insieme
Tommaso LoretoL’esame Palladino per capire se davvero la Fiorentina ha capito di dover indossare l’elmetto
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com