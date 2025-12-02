Berardi, tra i possibili sostituti c'è l'ex obiettivo viola Volpato
FirenzeViola.it
In vista della gara di sabato, sassuolonews.net analizza le possibili soluzioni per sostituire Domenico Berardi infortunato. La prima opzione in lizza è l'ex obiettivo viola Cristian Volpato, che ha già avuto un ruolo da protagonista in questa posizione durante la partita di Como, subito dopo il ko dell'esterno classe '94.
In alternativa si fanno avanti anche Nicholas Pierini, già impiegato come ala destra nell’ultima mezz’ora di Verona-Sassuolo del 3 ottobre scorso, e Alieu Fadera, che può adattarsi a questa posizione come già dimostrato in passato. C'è poi un'opzione a sorpresa che potrebbe essere presa in considerazione in alcune fasi della partita e che porta all'avanzamento di Woyo Coulibaly.
