Sassuolo, tegola Berardi: si ferma e chiede il cambio contro il Como
di Redazione FV

Problema muscolare che potrebbe essere preoccupante per Domenico Berardi ad una settimana dalla partita tra Fiorentina e Sassuolo. Durante il match contro il Como, il capitano neroverde si è fermato al 50' dopo uno scatto sulla destra chiamando subito i soccorsi e il cambio bloccando la gamba, segno evidente che ha sentito tirare il muscolo. L'allenatore Fabio Grosso lo ha subito sostituito con Volpato ma l'entità dell'infortunio e la presenza di Berardi contro la Fiorentina sono tutte da valutare nei prossimi giorni. 