La Juventus perde Vlahovic: lesione di alto grado della giunzione dell’adduttore
La Juventus perde Dusan Vlahovic per infortunio: ufficiale una lesione di alto grado dell'adduttore sinistro. Questo il bollettino medico della Juventus sulle condizioni dell'attaccante serbo, ex Fiorentina: "In seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus - Cagliari, questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il Jmedical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate".
Secondo le prime valutazioni degli esperti difficilmente i tempi di recupero saranno inferiori ai 3 mesi. Uno stop lungo che obbligherà Spalletti a trovare nuove soluzioni per l'attacco bianconero, ripiegando sui nuovi arrivati David e Openda, fin qui in seria difficoltà. Per Vlahovic, infine, questo infortunio difficilmente metterà a rischio la sua presenza nel match di ritorno contro la sua ex squadra: sfida in programma il 17 maggio 2026, valida per la 37° giornata di campionato.
