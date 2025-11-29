Sassuolo in ansia per Berardi: attesi gli esami. Out con la Fiorentina?

Ad una settimana dalla sfida contro la Fiorentina, il Sassuolo è in ansia per le condizioni del suo capitano Domenico Berardi. Il numero 10 neroverde è uscito per infortunio al 50' della partita persa dalla squadra di Grosso contro il Como ieri sera. Oltre al danno anche la beffa perché Berardi ha chiesto il cambio tenendosi la coscia dopo uno scatto, segno evidente che si tratta di un problema muscolare che oggi lo staff medico del club neroverde dovrà valutare. Ma la sua presenza contro la Fiorentina il 6 dicembre al Mapei Stadium è in ogni caso in forte dubbio.