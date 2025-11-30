Percassi incensa Palladino: "Ha avuto un grande impatto fin dal primo giorno"

vedi letture

Raffaele Palladino ha avuto subito un buon impatto sull'Atalanta. A dirlo è l'amministratore delegato della Dea, Luca Percassi, intervenuto in diretta su Dazn prima del match contro la Fiorentina: "Fin dal primo giorno, l'allenatore ha avuto un grande impatto. Ha un carattere determinato e ha chiaro in testa quello che vuole fare. Lookman? In generale, penso che dobbiamo pensare a tutta la squadra con la stessa idea: se tutti giocano con la testa, dando il massimo potremo fare contenti i tifosi.

La gente sa cosa vuol dire giocare a calcio, dobbiamo sempre dare il massimo in campo. Tutti i giocatori, sia in campo, sia in panchina, sono fondamentali così come Scamacca: quando sta bene, sappiamo quanto può essere determinante. Nel momento in cui lui è a disposizione, sappiamo quanto è importante".