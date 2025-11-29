Atalanta, Palladino può sorridere: ritrova Kolasinac. L'unico indisponibile è Scalvini
Palladino ritrova Kolasinac, si legge su La Gazzetta dello Sport. Il difensore bosniaco ha superato brillantemente il test di Francoforte, in cui è subentrato per riassaporare il campo nel quarto d’ora finale. Kolasinac torna a disposizione 227 giorni dopo l’ultima volta: da metà aprile a fine novembre.
Dalla drammatica trasferta di Bologna, dove per il bosniaco era arrivata la terribile diagnosi della rottura del legamento crociato, fino all’Eintracht, un’attesa lunga più di sette mesi, ma un recupero determinante anche per Palladino stesso che, a poche settimane dal suo insediamento sulla panchina della Dea, ritrova una colonna della squadra. Indisponibile per la gara di domani contro la Fiorentina sarà Scalvini, fermato da un risentimento muscolare all’adduttore destro, mentre Bakker prosegue le terapie. Tutto il resto del gruppo nerazzurro è invece a disposizione.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati