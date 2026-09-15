Bianco: "Con più coraggio potevamo fare male alla Fiorentina. Viola squadra superiore"

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Paolo Bianco, allenatore del Pisa, ha parlato nel post partita della sfida contro la Fiorentina ai microfoni di Mediaset. Queste le sue dichiarazioni: "Oggi portiamo a casa il fatto che alcuni ragazzi hanno fatto 90 minuti e messo benzina. Mi è piaciuta la voglia di stare in gara contro un avversario molto superiore a noi, peccato per il finale. La squadra mi ha dato risposte, forse siamo stati solo un po' timidi, avevamo troppo rispetto della Fiorentina, fossimo stati più coraggiosi avremmo potuto fargli male".

Dopo l'Entella inizia il campionato del Pisa? "È già iniziato da quattro partite ma abbiamo buttato punti, in un nuovo percorso però ci vuole tempo. Siamo retrocessi in malo modo lo scorso anno e ci vuole più tempo e pazienza".